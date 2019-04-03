Тюменская область увеличила экспорт более чем на 820 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-03T06:18:17+03:00

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В 2018 году Тюменская область увеличила экспорт товаров и услуг почти на 820 миллионов долларов США, выйдя на объем 3 миллиарда 759 миллионов долларов США. Это в 1,3 раза больше по сравнению с результатами 2017 года. При этом несырьевой неэнергетический экспорт составил 1 миллиард 225 миллионов долларов США.

В списке основных стран, закупающих тюменскую продукцию, по-прежнему лидируют Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Швеция, Франция, Германия, а также Латвия и Беларусь. Регион также укрепляет внешнеторговые связи с Киргизией. Сегодня в эту страну Тюменская область экспортируют различную продукцию на общую сумму почти 10 миллионов долларов в год.

Укреплению экспортного потенциала региона способствуют действующие меры поддержки экспортеров, принятые правительством Тюменской области. Среди них - обучение по образовательной программе Российского экспортного центра, консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт.

Подтвердила свою эффективность и такая форма поддержки, как организация въездных и выездных международных визитов, бизнес-миссий для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран, отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Также региональный Центр поддержки экспорта оказывает такую помощь, как представление тюменских компаний на международном уровне с полным или частичным финансированием, содействие в установлении деловых связей в различных регионах и странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU