2019-04-03T08:54:48+03:00
Экономика

Тюменская область в сотрудничестве с Киргизией получит новые возможности экспорта в Китай

Республика граничит с Поднебесной и имеет удобные пропускные пункты
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Тюменская область и правительство Киргизской Республики подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально -гуманитарном сотрудничестве. По мнению главы региона Александра Моора, это открывает для региона новые возможности расширения экспортных поставок в Китай.

- Киргизия граничит с Китаем и здесь есть удобные пропускные пункты, автомобильное сообщение, можно использовать эту возможность для поставок российской продукции, в том числе и тюменской, на рынок Китая. Направление очень перспективное, но оно еще требует проработки и обсуждения, - отметил губернатор Александр Моор.

Помимо этого, региона намерен укрепить внешнеэкономические связи и с самой Киргизской Республикой. По данным Уральского таможенного управления, за 12 месяцев 2018 года доля экспорта в регионы страны выросла на 116 тыс. долл. США. Преобладающие товарные группы в структуре экспорта: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, лекарственные средства, древесина, пластмассы и изделия из них.

В Киргизию экспортируют свою продукцию Заводоуковский маслозавод, тюменский фанерный завод, компания КТС-Сервис, отметили в пресс-службе регионального правительства. В числе перспективных направлений сотрудничества глава региона назвал развитие медицинского туризма – диагностике и лечении заболеваний взрослого и детского населения Киргизской Республики в медицинских центрах Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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