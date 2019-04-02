Тюменская область укрепляет внешнеэкономические связи

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-02T16:32:15+03:00

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Тюменская область активно развивает внешнеэкономическое сотрудничество с регионами Киргизской Республики. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между ними составил 9 млн 946 тыс. долларов США. Объем приходится на экспортные поставки.

В 2018 году доля тюменского экспорта в регионы Киргизии выросла на 116 тысяч долларов США по сравнению с 2017 годом. На прилавках региональных магазинов можно встретить киргизский рынок хлеб, кондитерские изделия. Также в область экспортируется полипропилен, полиэтилен, древесина и изделия из нее, лекарственные препараты, лесоматериалы, фанера.

Расширяют поставки продукции в Киргизию и предприятия Тюменской области. Так, сегодня в числе экспортеров успешно ведет внешнеэкономическую деятельность Заводоуковский маслозавод, тюменский фанерный завод, компания КТС-Сервис, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

- Расширение внешнеэкономических связей – важная часть работы регионального правительства. Экспорт тюменской продукции в Киргизию – одно из приоритетных направлений сотрудничества наших территорий, - отметил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

Он добавил, что регион заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов. В области действует комплекс эффективных мер поддержке бизнеса. В числе основных направлений развития экономических связей между Тюменской областью и Киргизией он назвал логистику, пищевую промышленность, производство стройматериалов, деревообработку.

ИСТОЧНИК KP.RU