2019-04-02T15:16:54+03:00
Общество

Жителям Тюменской области пока мало везет в лотерею

Счастливчиками в Уральском федеральном округе чаще всего становятся свердловчане
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителям Тюменской области не очень везет в лотерею. В Уральском федеральном округе по везучести область заняла лишь четвертое место. Самыми удачливыми названы жители Свердловской и Челябинской областей, а также Югры.

Распространители «Русского лото» накануне 25-летнего юбилея лотереи проанализировали географию победителей и назвали, где чаще всего выигрывают крупные суммы. Оказалось, что в Уральском федеральном округе только за последние пять лет более 11 миллионов билетов на тиражи государственной лотереи стали выигрышными. Общая сумма выплат составила более 2,2 миллиарда рублей. При этом лотерейными миллионерами за это время стали 94 жителя УрФО.

Согласно данным Росстата за 2017 год, в УФО проживает 12,3 млн человек. Теоретически можно предположить, что за прошедшие пять лет каждый совершеннолетний житель округа хотя бы раз участвовал в «Русском лото» и выигрывал.

Напомним, что победители-мультимиллионеры новогоднего 1264-го тиража «Русского лото» — супруги Мирошниченко живут в Екатеринбурге. 1 января 2019 года свердловчане выиграли 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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