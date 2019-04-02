Тюменские школьники поборются за путевку в Артек на «Живую классику»
Лучшие чтецы Тюменской области поборются за право представить регион в финале Международного конкурса «Живая классика» в Артеке. Состязания состоятся 4 и 5 апреля в школе №5.
Поездку к Черному морю получат только три самых лучших чтеца. Кроме того, на республиканском этапе впервые пройдет прослушивание ребят в один из театральных вузов Москвы.
В конкурсе участвуют школьники 10–17 лет. Участники должны были выбрать произведение, которое не входит в школьную программу, и выразительно наизусть прочитать из него отрывок.
Конкурс проходит уже восьмой год и каждый раз собирает 2,5 миллиона подростков со всего мира. Несмотря на долгий путь к победе в шесть этапов: классный, школьный, муниципальный, региональный, Всероссийский финал и Суперфинал на Красной площади – конкурс пользуется большой популярностью среди подростков. Напомним, что в 2018 году в Суперфинал вышел ученик из Заводоуковска Петр Палатов.
ИСТОЧНИК KP.RU