2019-04-02T15:44:07+03:00
Общество

Тюменские школьники поборются за путевку в Артек на «Живую классику»

Поездку к Черному морю получат только три самых лучших чтеца региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Лучшие чтецы Тюменской области поборются за право представить регион в финале Международного конкурса «Живая классика» в Артеке. Состязания состоятся 4 и 5 апреля в школе №5.

Поездку к Черному морю получат только три самых лучших чтеца. Кроме того, на республиканском этапе впервые пройдет прослушивание ребят в один из театральных вузов Москвы.

В конкурсе участвуют школьники 10–17 лет. Участники должны были выбрать произведение, которое не входит в школьную программу, и выразительно наизусть прочитать из него отрывок.

Конкурс проходит уже восьмой год и каждый раз собирает 2,5 миллиона подростков со всего мира. Несмотря на долгий путь к победе в шесть этапов: классный, школьный, муниципальный, региональный, Всероссийский финал и Суперфинал на Красной площади – конкурс пользуется большой популярностью среди подростков. Напомним, что в 2018 году в Суперфинал вышел ученик из Заводоуковска Петр Палатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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