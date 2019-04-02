СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-02T14:22:35+03:00

За смерть тюменца под ледяной глыбой ответит председатель ТСЖ. Фото управления СКР по Тюменской области

Руководитель не организовал очистку крыши, надеясь, что ничего не случится

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За смерть погибшего под ледяной глыбой 83-летнего жителя п. Боровский в Тюменском районе ответит председатель правления ТСЖ «Сибиряк». Тюменский межрайонный следственный отдел областного управления СКР возбудил в отношении него уголовное дело. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей, повлекших по неосторожности смерть человека (п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Трагедия произошла 11 марта. Пенсионер шел в нотариальную контору, расположенную на первом этаже жилого дома и на него с крыши свалилась ледяная глыба. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу №2, но мужчину спасти не удалось, он скончался.

Уже установлено, что председатель ТСЖ знал о реальной опасности схода снега, однако, не имея оснований, рассчитывал, что ничего не случится. Он не заключил договор с подрядной организацией и не организовал очистку крыши. В результате такой самонадеянности погиб человек.

Следователи уже восстановили всю картину трагедии, собрали доказательства и принимают меры к завершению расследования уголовного дела, сообщили в Тюменском межрайонном следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU