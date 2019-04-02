Большая вода: в Тюменской области началась проверка противопаводковых дамб

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-02T13:34:18+03:00

В регионе отремонтируют десять гидротехнических сооружений и построят пять новых

Изменить размер текста: A A

Проверки гидротехнических сооружений начались в Тюменской области. Дамбы проверяют на прочность накануне весеннего паводка. Регион начал активно готовится к большой воде. Предстоит осмотреть 42 объекта. На них побывает межведомственная группа из специалистов МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, регионального департамента недропользования и экологии, представителей эксплуатирующих организаций.

Всего в реестре гидротехнических сооружений области числится 184 гидротехнических сооружения, сообщили в пресс-службе губернатора. 167 дамб относятся к муниципальной собственности.

- Контроль за всеми сооружениями ведется постоянно, - отметила заместитель губернатора Лариса Теплоухова. - В 2018 году отремонтированы девять дамб. Три из них находятся в Ишимском районе, пять - в Омутинском и одна - в Уватском районе. Еще две дамбы построены в Тобольске.

В 2019 году организованы работы на десяти дамбах: в с. Вагай Омутинского района, в селах Омутинское, Тополевка, Пятково Упоровского района, в Ишиме (Сады Керамик), в с. Исетское. Строительство дамб планируется в с. Викулово (ул. Колхозная, ул. Ишимская), в селах Мезенка и Синицина Ишимского района. За два года предстоит построить еще пять дамб в Ишимской районе.

- В ближайшее время с главами муниципалитетов мы обсудим ход работ по подготовке к паводку и исполнение всех запланированных контрактов по строительству или реконструкции дамб. Вопрос подготовки к весеннему половодью остается одним из приоритетных, - подчеркнул губернатор Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU