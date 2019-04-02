2019-04-02T13:01:07+03:00
Происшествия

Веский довод: тюменка ударила мать табуретом по голове

На женщину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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На жительницу Ишима заведено уголовное дело за избиение матери. 30-летняя горожанка ударила табуретом по голове свою мать. Женщину госпитализировали в больницу. С ситуацией в семье пришлось разбираться участковому.

Выяснилось, что мать с дочерью вместе выпивали спиртное после чего поссорились. В запале дочь схватила то, что было под рукой и ударила мать. Сестра потерпевшей вызвала скорую помощь. В больнице врачи диагностировали получение легкого вреда здоровью.

Драчунью задержали. Оказалось, что она уже была судима. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 115 УК РФ«Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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