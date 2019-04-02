СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-02T12:27:29+03:00

Еще на двух улицах в центре Тюмени запрещают остановку транспорта Фото: Ольга Крыльцова

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На двух улицах в центре Тюмени вводят ограничения для транспорта. С 25 апреля на улицах Грибоедова и Ялуторовской запретят останавливаться.

Меры вводятся для упорядочения парковки автомобилей и повышения пропускной способности улиц. Остановки будут запрещены на улице Грибоедова от пересечения с улицей Герцена до пересечения с улицей Ялуторовской. На улице Ялуторовской нельзя останавливаться от перекрестка с улицей Грибоедова до перекрестка с улицей Первомайской.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Автовладельцев просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что с 1 апреля запрещено останавливаться на улицах Орджоникидзе и Клары Цеткин. На улице Орджоникидзе остановка запрещена по четной стороне от улицы Республики до улицы Ленина. На улице Клары Цеткин - от здания № 59/1 до здания № 39.

ИСТОЧНИК KP.RU