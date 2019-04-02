Муниципальное предприятие в Тобольске оштрафовали на полтора миллиона

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-02T11:54:19+03:00

Его руководитель был в сговоре с двумя коммерческими компаниями

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Штраф в полтора миллиона рублей выплатит тоболькое муниципальное предприятие «Дорожно-эксплуатационный участок». Как оказалось его руководитель был в сговоре со своими сыновьями-владельцами двух дорожных компаний. Благодаря сговору ДЭУ выиграл в пяти аукционах на выполнение работ по содержанию территорий и автомобильных дорог в Тобольске, а затем поделился объемами с компаниями сыновей.

Картель существовал с 2015 по 2017 годы, сообщили в областном управлении Федеральной антимонопольной службы России. Общий доход картеля составил 10 283 206,21 рублей.

- Суть антиконкурентных действий родственников заключалась в том, что при совместном участии на торгах отец выставлял свое предложение, а сыновья делали аналогичное ценовое предложение и больше цену не снижали. Так, отец при помощи сыновей становился победителем, за что делился с ними объемами работ, - пояснил заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.

Штрафы также выписаны для сговорщиков - ООО «Дорожник» и ООО «Благоустройство». Суммы рассчитаны, исходя из дохода каждого с учетом отягощающих и смягчающих обстоятельств. Одна компания выплатит более 830 тысяч рублей, вторая - более 270 тысяч рублей.

Компании попытались снять с себя обвинения, подав заявление в Арбитражный суд Тюменской области. Однако суд счел верным и законным решение Тюменского УФАС России о наличии между родственниками антиконкурентного соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU