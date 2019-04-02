2019-04-02T11:28:12+03:00
Общество

Прокурор помог сохранить тюменскому инвалиду-колясочнику жилье

Владелец здания требовал его выселить
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменскому инвалиду прокуратура помогла сохранить свое жилье. Мужчина жил в многоэтажном доме и собственник через суд пытался выселить всех жильцов, поскольку здание не считается жилым.

Ответчики, один из которых является инвалидом-колясочником первой группы, представили решения жилищно-бытовой комиссии своего работодателя и ордера на вселение в спорные помещения на период службы. До 1 марта 2005 года Жилищный кодекс России допускал проживание людей не только в жилых домах, но и жилых помещениях в других строениях. Но суд первой инстанции признал эти доказательства недостаточными и поддержал требование владельца. В защиту граждан пришлось вступиться прокурору.

Отстаивая свою позицию, прокурор внес апелляцию и дал заключение, что у ответчиков есть все права на спорное жилье. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила прежнее решение и признала за гражданами право на проживание в своих квартирах, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Веский довод: тюменка ударила мать табуретом по голове
Еще на двух улицах в центре Тюмени запрещают остановку транспорта
Муниципальное предприятие в Тобольске оштрафовали на полтора миллиона
На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки
Тюменских кошек нарядили в очки и цилиндры
Фронт-офисы СУЭНКО: 25 000 обращений за 1000 дней работы
В колонию отправлен еще один угонщик иномарок из тюменской банды каратиста Хижнякова
Тюменский интеллектуальный бизнес-клуб помог юным скрипачкам выступить в Москве
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
Школы Тюменского района начали подключать к электронному «Учету питания»
Отколотил палкой: тюменка просит посадить агрессивного сожителя
С наступлением велосезона подросткам Тюмени напомнят о безопасности
Тюменка чуть не лишилась работы из-за долгов в Архангельской области
Погода 2 апреля в Тюмени: тепло и солнечно
Тюменец провалился под лед, гуляя по реке
Два афериста лишили восемь тюменцев жилья
Автотранспортное предприятие Тобольска выплатило 60 тысяч рублей пассажирке
Следственные органы заинтересовались работой совхоза «Прогресс» в Тюменской области
Участники тюменской выставки сельхозтехники подписали контрактов более чем на 700 млн рублей
Тюменские школьники провели каникулы в Башкирии
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Жителя Екатеринбурга поймали в Тюмени на аферах с автомобилями
Лежал у мусорных баков: пожилого тюменца спасли прохожие
Празднование Дня Победы начнется в Тюмени уже в апреле