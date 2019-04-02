Прокурор помог сохранить тюменскому инвалиду-колясочнику жилье

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-02T11:28:12+03:00

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Тюменскому инвалиду прокуратура помогла сохранить свое жилье. Мужчина жил в многоэтажном доме и собственник через суд пытался выселить всех жильцов, поскольку здание не считается жилым.

Ответчики, один из которых является инвалидом-колясочником первой группы, представили решения жилищно-бытовой комиссии своего работодателя и ордера на вселение в спорные помещения на период службы. До 1 марта 2005 года Жилищный кодекс России допускал проживание людей не только в жилых домах, но и жилых помещениях в других строениях. Но суд первой инстанции признал эти доказательства недостаточными и поддержал требование владельца. В защиту граждан пришлось вступиться прокурору.

Отстаивая свою позицию, прокурор внес апелляцию и дал заключение, что у ответчиков есть все права на спорное жилье. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила прежнее решение и признала за гражданами право на проживание в своих квартирах, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU