2019-04-02T11:16:05+03:00
Спорт

На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки

Кто не смог попасть на стадион, может посмотреть соревнования в прямом телеэфире
Маргарита КАЛИНКИНА
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На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки. Фото ЦСП72На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки. Фото ЦСП72
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Чемпионат России по биатлону завершается в Тюмени. Сегодня, 2 апреля, в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоятся две заключительные гонки сезона 2018-2019 - мужская и женская эстафеты.

Женская эстафета стартует в 13.15 по местному времени, мужская - 15.15. Состязания можно будет посмотреть в прямом эфире, телевизионные трансляции организует ТК "Тюменское время".

Накануне состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России, председатель которого, Максим Кугаевский, признал удовлетворительным выступление мужской сборной страны в завершающемся сезоне.

Совет дал оценку работе мужской команды и объявил состав на новый сезон. В него вошли 22 спортсмена, в числе которых прославленные атлеты ЦСП72 Александр Логинов и Евгений Гараничев.

В команде также Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга, москвич Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов из Уфы, югорчане Никита Поршнев, Семён Сучилов и Пётр Пащенко, Александр Поварницын из Удмуртии, красноярский атлет Сергей Корастылёв и экс-капитан сборной, москвич Максим Цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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