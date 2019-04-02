На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки
Чемпионат России по биатлону завершается в Тюмени. Сегодня, 2 апреля, в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоятся две заключительные гонки сезона 2018-2019 - мужская и женская эстафеты.
Женская эстафета стартует в 13.15 по местному времени, мужская - 15.15. Состязания можно будет посмотреть в прямом эфире, телевизионные трансляции организует ТК "Тюменское время".
Накануне состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России, председатель которого, Максим Кугаевский, признал удовлетворительным выступление мужской сборной страны в завершающемся сезоне.
Совет дал оценку работе мужской команды и объявил состав на новый сезон. В него вошли 22 спортсмена, в числе которых прославленные атлеты ЦСП72 Александр Логинов и Евгений Гараничев.
В команде также Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга, москвич Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов из Уфы, югорчане Никита Поршнев, Семён Сучилов и Пётр Пащенко, Александр Поварницын из Удмуртии, красноярский атлет Сергей Корастылёв и экс-капитан сборной, москвич Максим Цветков.
ИСТОЧНИК KP.RU