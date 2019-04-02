Тюменских кошек нарядили в очки и цилиндры

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-02T10:46:24+03:00

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Очки и цилиндры появились на золотых кошках в тюменском Сквере сибирских кошек. Кто и зачем одел их на скульптуры, 1 апреля горожане стоили самые разные предположения, полемика развернулась в социальных сетях города.

- Кто-то решил креативчика добавить! — заметил Геворг Ч.

- Весна задерживается, вот и одели кошечек, чтобы не замерзли. Не знаю, кому как, а прикольно! — считает Вячеслав К.

- По-моему, весело получилось. Проходящие улыбнутся. А после можно просто снять, и все останется в прежнем виде, — поддержала идею Марина Г.

Некоторые тюменцы заметили, что на очках и цилиндре есть логотип Областного фестиваля «Студенческая весна».

- Это к студенческой весне, если не ошибаюсь, — предположила Алина Д.

Утром 2 апреля руководитель дирекции Студвесны Илья Титов подтвердил догадку.

С черными аксессуарами кошки воспринимаются по-новому и очень мило. Фото Областного фестиваля «Студенческая весна»

- Из года в год символом Студвесны остается кот. Мы подумали, что в Тюмени есть прекрасный памятник Сибирским кошкам и решили привлечь их к участию в фестивале. Очки символизируют солнце, которое весной начинает припекать, а цилиндр — это отсылка к творческому интенсиву «Премьера», который проходил в преддверии Студвесны и помог молодежи Тюмени «прокачать» навыки, научиться новому, познакомиться с экспертами и найти единомышленников. Поэтому мы решили нарядить тюменских кошек и напомнить горожанам, что фестиваль уже стартовал: все желающие смогут увидеть работы участников на шоу-программах и приобщиться к студенческому творчеству, — пояснил Титов.

Фестиваль стартовал 1 апреля, его открыла образовательная программа по «Медиа, видео и PR» от Ашота Гезаляна, продюсера OMNI production в Москве. Он рассказал о принципах современной презентации и проекты для Black Star, Audi, Lay's и Pepsi. Также он поговорил со студентами про создание видеоролика: сначала необходимо тщательно продумать идею, затем найти исполнителя, который будет выполнять заказ. После чего написать сценарий, обсудить с рабочей группой и утвердить, уже потом создавать рисунки и схемы, и записывать голос для кадров. И по итогу необходимо сделать вызывной лист для актеров с прописанным временем, локациями, сценами и костюмами.

Следить за фестивалем можно на сайте студвесна72.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU