Фронт-офисы СУЭНКО: 25 000 обращений за 1000 дней работы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-02T10:03:21+03:00

За три года работы специалисты приняли 2 800 заявок на технологическое присоединение к электросетям

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В феврале-марте 2016 года были открыты Центры облуживания клиентов компании СУЭНКО во всех городах юга Тюменской области. За три года работы, восемь специалистов Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска приняли 2 800 заявок на технологическое присоединение (ТП) к электросетям, совершили почти 10 000 исходящих звонков потребителям.

За время работы фронт-офисов у сотрудников СУЭНКО сформировалось несколько рейтингов на тему техприсоединения: актуальных вопросов по процедуре ТП, полезной информации, на которую стоит обратить внимание перед походом в сетевую компанию.

Итак, ТОП -5 актуальных вопросов от потребителей.

Какой список документов для подачи заявки на технологическое присоединение?

Для физических лиц:

1. Заявка в 2 экз;

2. Паспорт гражданина РФ/документ, удостоверяющий личность;

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок или объект;

4. План расположения энергопринимающих устройств (достаточно схемы из 2gis).

Для юридических лиц, ИП:

1. Заявка в 2 экз.;

2. План расположения энергопринимающих устройств (достаточно схемы из 2gis);

3. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок или объект;

4. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Можно ли подать заявку онлайн?

– Да. «Личный кабинет потребителя» на suenco.ru позволяет удаленно подать документы. Сервис предусматривает возможность подписания договора электронно-цифровой подписью, обмен документацией и общение со специалистами по ТП.

Можете приехать и принять заявку на ТП в офисе/квартире?

– Да, в компании СУЭНКО работает Мобильный центр обслуживания клиентов. Услуга предоставляется ветеранам, инвалидам и людям с ограниченными физическими возможностями. Заявку на выезд специалиста можно заполнить на сайте компании suenco.ru либо по тел. 8 800 700 86 72

Можно ли в ПАО «СУЭНКО» заключить договор на электроснабжение?

– Одновременно с договором на ТП Вы можете заключить договор на поставку электроэнергии со сбытовой организацией. Укажите в соответствующем поле заявки энергосбытовую организацию (все категории заявителей) или договор купли-продажи электроэнергии (ЮЛ и ИП), и подготовленный договор на поставку электроэнергии Вам вручат специалисты ПАО «СУЭНКО» в момент осмотра энергопринимающих устройств.

Сколько стоит услуга технологического присоединения?

– Для физических лиц, присоединяющих объекты с мощностью до 15 кВт, льготная стоимость процедуры 550 руб. (льготой можно воспользоваться 1 раз в три года). Юридические лица для предварительного расчета могут воспользоваться КАЛЬКУЛЯТОРОМ на suenco.ru http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/elektrosnabzhenie/calc-tp/

ТОП полезной информации о процедуре технологического присоединения к электросетям ПАО «СУЭНКО»

1. Если возникают вопросы при подготовке документов на ТП, смело обращайтесь по тел. 8 800 700 86 72 (2), либо на сайт в раздел «Вопрос-ответ» и «Технологическое присоединение».

Пожалуйста, не консультируйтесь у знакомых, электриков и других «экспертов» - ведь каждый случай индивидуален, информация может быть недостоверной.

2. При покупке/продаже участка уточните, имелся ли факт заключения договора на ТП, если да, то нет необходимости идти за новым технологическим присоединением, необходимо обратится в сетевую компанию за соглашением о смене стороны по договору.

3. План расположения объекта (необходимый документ при подаче заявки) можно распечатать в формате А4, используя карту 2ГИС/yandex.ru/др. сервисы.

4. Для определения необходимой мощности воспользуйтесь калькулятором расчета мощности на suenco.ru http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/elektrosnabzhenie/calculator-pr/.

5. После выполнения технических условий ОБЯЗАТЕЛЬНО направьте уведомление и соответствующий пакет документов в ПАО «СУЭНКО» (через «Личный кабинет» на suenco.ru, либо в ЦОК), чтобы мы провели проверку выполнения Вами технических условий.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU