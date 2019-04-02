В колонию отправлен еще один угонщик иномарок из тюменской банды каратиста Хижнякова

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-02T09:31:58+03:00

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Второго участника тюменской группы угонщиков иномарок, возглавляемой каратистом Георгием Хижняковым, отправили в колонию на 4,5 года. Осужденный участвовал в хищении одиннадцати автомобилей, общей стоимостью более 9,5 млн. рублей. Еще в трех случаях попытки завладеть машинами не удались. Мужчина был задержан в феврале 2018 года и полностью признал свою вину.

Первый участник этой же группы был осужден в марте 2019 года. Уголовное дело еще одного участника группы выделено в отдельное производство. Сам организатор Хижняков и его сообщник находятся в розыске, сообщили в прокуратуре Тюмени.

Напомним, в мае 2009 года главного тренера сборной России по каратэ Георгия Хижнякова и четырех его сообщников за угоны автомобилей приговорили к различным срокам лишения свободы. В 2012 году Хижнякову снизили срок наказания, а в 2014 году освободили ввиду болезни. В 2015 году каратист создал вторую преступную группу и вновь начал угонять иномарки. Схема краж была прежней: злоумышленники отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на авто.

ИСТОЧНИК KP.RU