2019-04-02T09:10:43+03:00
Общество

Тюменский интеллектуальный бизнес-клуб помог юным скрипачкам выступить в Москве

У девочек появился шанс продолжить обучение в столице
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Тюменский интеллектуальный бизнес-клуб помог юным скрипачкам выступить в МосквеТюменский интеллектуальный бизнес-клуб помог юным скрипачкам выступить в Москве
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Тюменский интеллектуальный бизнес-клуб «MаssOnClub» помог двум юным скрипачкам побывать в Москве. Он перечислил собранные от февральской игры средства региональному отделению Детского фонда в рамках благотворительной программы «Юному таланту».

Благодаря материальной поддержке Ирина Холодилова и Анастасия Деханова приняли участие в IX юношеском фестивале имени Гнесиных, где были награждены дипломами. Они также посетили мастер-классы от педагогов с мировым именем. На занятиях тюменок заметили и выделили среди большого количества желающих учиться в Гнессинке.

Ирина и Анастасия сейчас занимаются у преподавателя Ларисы Ярковой в Детской школе искусств при Тюменском Государственном институте культуры. Скрипачки уже 4 года играют дуэтом и мечтают поступить в московскую специализированную школу при академии им. Гнесиных. Уровень требований там очень высокий, а претенденты должны участвовать в творческих конкурсах и фестивалях.

Отметим, что интеллектуальный бизнес-клуб «MаssOnClub» организован партнерами регионального отделения УК Business Hotel «Евразия», ООО «Коммуникационное агентство «Пионер» в 2018 году. Участники игр раз в месяц состязаются в интеллектуальных поединках, а средства от реализации билетов передаются на благотворительные акции Детского фонда. В 2018 году клуб перечислил 660 тысяч рублей. На эти средства различные виды помощи получили 160 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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