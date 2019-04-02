Школы Тюменского района начали подключать к электронному «Учету питания»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-02T08:35:43+03:00

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Четырнадцать школ Тюменского района начали подключать к модулю «Учет питания» через систему «Электронная школа Тюменской области». Благодаря сервису родители могут знакомиться с недельным школьным меню и дистанционно оплачивать обеды. Списание средств происходит ежедневно по факту питания школьника. От родителя требуется только следить за состоянием лицевого счета.

Подобный «Учет питания» уже действует в двух школах - Боровской и Винзилинской. Теперь к ней подключают другие классы. Система начинает работу с четвертой четверти. В марте с родителями проведены тематические собрания, на которых педагоги рассказали, как пользования модулем. На днях также открывается горячая линия по вопросам организации питания по телефону 608-130. С 1 октября к модулю будут подключены остальные четырнадцать школ, сообщили в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU