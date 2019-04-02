2019-04-02T08:15:58+03:00
Происшествия

Отколотил палкой: тюменка просит посадить агрессивного сожителя

Мужчина угрожает ей убийством
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тюменской области отколотил палкой свою сожительницу. Побитая женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что гражданский муж пришел домой пьяным и поссорился с ней. После чего схватил палку и, угрожая убить, нанес супруге множество ударов по всему телу.

Инцидент произошел в деревне Шабаново Омутинского района. Выяснилось, что 35-летний мужчина уже был судим. Женщина попросила вновь привлечь его к уголовной ответственности за побои и угрозу жизни. В тот же день подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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