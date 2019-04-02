СЕГОДНЯ 07:06 2019-04-02T07:14:20+03:00

С наступлением велосезона подросткам Тюмени напомнят о безопасности. Фото администрации Тюмени

Дети нередко сами становятся виновниками дорожных аварий

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В Тюмени снизилось количество дорожных аварий с участием детей. В 2018 году зафиксировано 208 происшествий. В тридцати процентах случаев аварии произошли по вине самих юных пешеходов. Дети переходили дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Профилактика детского травматизма обсуждалась на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сейчас в школах Тюмени действует 55 отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). Ребята рассказывают своим ровесникам о дорожной безопасности и вместе с Госавтоинспекцией проводят профилактические мероприятия.

- Акции по пропаганде правил дорожного движения проводятся постоянно. С наступлением тепла усилена работа по профилактике правил при управлении велосипедами и моноколесами, – рассказала заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.

К слову, вопрос управления мопедами, моноколесами, электросамокатами волнует многих родителей. Инспекторы поясняют, чтобы управлять данными средствами передвижения на проезжей части, необходимо получить соответствующие документы.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что с открытием велосипедного сезона необходимо усилить профилактическую работу в данном направлении. При этом важно использовать современные источники информации, в том числе социальные сети, активно привлекать общественные организации по велодвижению.

- Вести разъяснительную работу для школьников нужно в легкой и доступной форме, – подчеркнул Руслан Николаевич.

Добавим, что за 2018 год в Тюмени произошло 1651 дорожно-транспортное происшествие. Самыми распространенными причинами аварий стали: несоблюдение очередности проезда на перекрестках, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU