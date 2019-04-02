Тюменка чуть не лишилась работы из-за долгов в Архангельской области

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-02T05:52:42+03:00

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Жительнице Тюмени пришлось погасить долг по кредиту и транспортный налог, чтобы устроиться на работу. Общая сумма составляла 450 тысяч рублей.

Женщина приехала из Северодвинска, где на нее приставы возбудили исполнительное производство. Она полагала, что переезд поможет ей избежать выплат, но ошиблась. Новый работодатель чуть не отказал ей в трудоустройстве, узнав о долгах через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Северянку уже намеревались объявлять в федеральный розыск, но она сама пришла. Женщина, чтобы не лишаться заработка на новом месте, вернулась домой и перечислила всю взыскиваемую сумму на счет отдела судебных приставов, сообщили в пресс-службе ФССП РФ по Архангельской области и Ненецкому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU