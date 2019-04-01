Тюменец провалился под лед, гуляя по реке

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-01T17:11:25+03:00

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На реке Туре в районе тюменского аквапарка провалился под лед мужчина. ЧП произошло вечером накануне, 31 марта. Выбраться из воды ему помогли очевидцы.

На место были вызваны сотрудники МЧС, ТОСЭР и бригада скорой помощи. Пациента доставили в ОКБ №1 с переохлаждением.

Мужчина пояснил, что гулял по льду и не ожидал, что он уже такой тонкий. Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов диспетчеру Станции скорой помощи поступил в 17.53. Через 10 минут бригада была на месте. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU