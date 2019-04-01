Два афериста лишили восемь тюменцев жилья

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-01T16:59:23+03:00

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Два жителя Тюмени предстанут перед судом за мошенничество в крупном и особо крупном размере. Аферисты лишали жилья горожан, которые вели ассоциальный образ жизни.

Мужчины действовали с 2011 по 2015 годы. Они подыскивали граждан, злоупотребляющих алкоголем, и детей-сирот, имеющих квартиры в собственности, перевозили их в дом на окраине города и, угощая спиртным и едой, убеждали продать жилье.

После подписания документов, люди лишались и денег, и квартир. Таким образом мошенники обманули восемь человек. Ущерб от их деятельности составил более 9,4 млн рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU