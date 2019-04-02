Погода 2 апреля в Тюмени: тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 03:41 2019-04-02T03:41:58+03:00

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2 апреля в Тюменской области будет теплым, но облачным. Температура воздуха днем поднимется до +5 +6 градусов. Юго-западный и западный ветер будет очень слабым, максимум до 4 м/с.

Так, в Тюмени воздух прогреется до +5 градусов, день будет ясным, а к вечеру немного облачным. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью всего 4 м/с. В Тобольске тоже солнечно, +4 и ветер до 5 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске немного облачно, +5 и ветер 3 м/с. В Ишиме +6 и ветер до 4-5 м/с.

Сегодня в мире отмечают Международный день детской книги и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В народном календаре день назван Фотиньей Колодезницей. Считалось, что в этот день колодезная вода приобретает целительные свойства. Такой водой нужно было умываться, чтобы излечиться от разных недугов.

ИСТОЧНИК KP.RU