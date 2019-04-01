Автотранспортное предприятие Тобольска выплатило 60 тысяч рублей пассажирке

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-01T16:18:34+03:00

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Шестьдесят тысяч рублей выплатит водитель автобуса в Тобольске пассажирке, которая во время аварии упала и получила травму.

Мужчина на дороге с интенсивным движением ехал слишком быстро и, при возникновении опасности, резко затормозил. Одна из пассажирок не удержалась на ногах и упала. Она получила легкий вред здоровью и после лечения обратилась в суд о компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен, долг взыскан с организации. Пристав тут же возбудил исполнительное производство, сообщил на предприятие и вынес постановление о запрете на регистрационные действия автобусов. На счету у организации находилось более 200 машин, поэтому моральный вред тюменке было сразу возмещен, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU