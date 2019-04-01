Следственные органы заинтересовались работой совхоза «Прогресс» в Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-01T16:09:03+03:00

Здесь почти 80 работников пять месяцев не получают зарплату

Изменить размер текста: A A

Следственные органы СКР заинтересовались работой ООО «Совхоз Прогресс» в Голышмановском районе. Стало известно, что директор с ноября 2018 по март 2019 года задерживает зарплату 78 работниками. Сумма долга составила уже более 2 миллионов 800 тысяч рублей. На руководителя заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

На предприятии проводится весь комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили в областном управлении СКР.

Следственное управление напоминает, что работодатели обязаны выплачивать работникам заработную плату в полном размере и в установленные законом сроки. В случаях задержки и невыплаты заработной платы работникам следует обращаться в СУ СК РФ по Тюменской области, Государственную инспекцию труда или прокуратуру, которые наделены полномочиями и возможностями по защите трудовых прав. Указанные органы принимают меры по устранению выявленных нарушений, оказывают правовую помощь гражданам. Кроме того, при наличии подтверждающих документов, минуя трудовую инспекцию и прокуратуру можно сразу обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU