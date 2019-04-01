Тюменские школьники провели каникулы в Башкирии

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-01T15:58:54+03:00

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Учащиеся первой тюменской гимназии посетили Уфу. Познакомиться с историей и культурой региона учеников пригласил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Осенью на школьном «Дне национальностей» ребята ярко представили Башкирию – исполнили национальные песни, угостили гостей традиционными блюдами и сыграли в народные игры. Фотографии и видео с праздника заметили в республике и пригласили ребят посетить Уфу в дни весенних каникул.

В столице республики для ребят подготовили по-настоящему насыщенную программу, благодаря которой хозяевам удалось понятно и нескучно показать детям красоту края и рассказать о его обычаях.

Ребята научились готовить талкан, дучмак, кумыс и айран

Участники тюменской делегации успели посетить исторический парк «Россия - Моя история», один из старейших музеев России уникальный Башкирский национальный музей, посмотреть в театре драмы имени М. Гафури увлекательную комедию на башкирском языке, а также побывать в других исторических местах республиканской столицы, встретится с элитой спорта и культуры.

Во время экскурсии по уфимскому торгово-экономическому колледжу гимназисты научились готовить национальные блюда и напитки – талкан, дучмак, кумыс и айран. Одним из самых запоминающихся событий для ребят стало посещение фабрики мороженого «Башкирский холод».

Тюменцы побывали в одном из старейших музеев России

ИСТОЧНИК KP.RU