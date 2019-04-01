2019-04-01T15:40:26+03:00
Происшествия

Жителя Екатеринбурга поймали в Тюмени на аферах с автомобилями

Маргарита КАЛИНКИНА
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Афериста из Екатеринбурга будут судить в Тюмени за махинации с автомобилями. Мужчина по липовым документам продал в городе машину.

Уже установлено, что он приехал в Тюмени в марте 2018 года, остановился в хостеле, по поддельному паспорту купил сим-карты и подал объявления о продаже автомобиля Хонда СR-V 2011 года выпуска на сайтах Avito и Drom. Ему позвонили два тюменца. Один при встрече попросил не копии, а оригиналы документов и аферист сразу уехал. Бдительный горожанин сообщил о нем в полицию.

Второй покупатель подвоха не заподозрил, и когда продавец скинул 50 тысяч рублей, тут же согласился. Он отдал 850 тысяч рублей и забрал машину. На следующий день к нему пришли полицейские и сообщили, что иномарка является «двойником» точно такого же автомобиля с такими же VIN и документами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 41-летнего жителя Екатеринбурга вычислили и нашли. Сейчас его обвиняют по трем статьям УК РФ: ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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