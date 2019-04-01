Лежал у мусорных баков: пожилого тюменца спасли прохожие

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-01T15:02:18+03:00

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Пожилому мужчине в поселке Винзили Тюменского района помогли незнакомые люди. Пенсионер шел по тротуару шаткой походкой, и, не удержавшись на ногах, упал. Он начал кричать и размахивать руками, привлекая внимание.

Мужчину заметила автомобилистка. Она остановилась, вышла из машины, чтобы выяснить, нужна ли медицинская помощь. Пострадавший рассказал, что сильно ушибся, ему больно в груди и жжет в глазах. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Карета прибыла через 7 минут. Благодаря помощи очевидцев медики быстро отыскали пострадавшего, лежащего возле мусорных контейнеров и предварительно диагностировали у него закрытый перелом двух ребер. После оказанной помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2.

Всего за минувшие выходные, с 30 по 31 марта, бригады скорой помощи помогли 1409 жителям областной столицы и Тюменского района, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи. В стационары доставлены 567 пациентов. Было спасено 55 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренная помощь оказана 18 пациенту в состоянии комы или шока, 16 — с острым коронарным синдромом, 21 — с нарушением мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU