Празднование Дня Победы начнется в Тюмени уже в апреле

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-01T14:22:47+03:00

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Более 130 различных акций, конкурсов, фестивалей, театрализованных представлений, концертов и выставок пройдет в Тюмени в преддверии Дня Победы. Они начнутся уже в апреле, а с 1 по 19 мая Тюмень будет одета в праздничное убранство.

В первые дни мая на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах волонтеры будут бесплатно раздавать горожанам георгиевские ленточки, а в канун празднования состоится автопробег раритетных автомобилей времен Великой Отечественной войны «Нам дороги эти позабыть нельзя!». Участники пробега проедут по улицам города, возложат цветы к памятным местам, после чего всех пригласят в Комсомольский сквер на выставку раритетных экспонатов автомобильной техники, вооружения времен Великой Отечественной войны и праздничный концерт.

Во всех школах пройдет урок под открытым небом «В шесть часов вечера после войны», состоится военно-патриотическая игра «Зарница» и городской смотр-конкурс почетных караулов. Старшеклассники из поискового отряда «Память сердца» отправятся в экспедиции по местам боев в Ленинградскую, Тверскую и Новгородскую области.

9 мая торжества стартуют с несения почетной Вахты памяти у мемориала «Прощание», службы Почетного караула у мемориала «Вечный огонь», работы Поста № 1, митинга Памяти, возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам. В 10 часов начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие предприятий и организаций города, а также «Бессмертного полка» и «Бессмертного тыла».

По окончании шествия откроются праздничные площадки на Цветном бульваре, на площади у здания Тюменского технопарка, в сквере Депутатов и в Комсомольском сквере. Тюменцев ждут концерты, выставки музейных экспонатов, полевая кухня, военно-спортивные эстафеты.

На набережной Туры пройдут физкультурные мероприятия, в районе улиц Ленина–Луначарского-Республики состоится велогонка-критериум в память о Герое СССР Марите Мельникайте, а на улицах Ленина – Орджоникидзе – Республики - легкоатлетическая эстафета.

На празднике будут также работать ярмарки сувениров, изделий народного творчества и ремесел; безалкогольных напитков, продовольственной и непродовольственной продукции. Завершится праздник фейерверком «Салют Победы».

Напомним, что в Тюмени проживает 3 408 ветеранов Великой Отечественной, из них 165 участников войны. Накануне праздника для них будет организован торжественный прием главы Тюмени и концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU