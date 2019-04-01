2019-04-01T13:47:00+03:00
Общество

Муниципального служащего в Тюменской области оштрафовали за молчание

Чиновник не ответил на обращение женщины
Маргарита КАЛИНКИНА
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Штраф в 5 тысяч рублей получил заместитель главы администрации Вагайского района Тюменской области за то, что затянул с ответом на обращение местной жительницы. Он должен был ответить ей в течение 30 дней, но так и не довел дело до конца.

Женщина обратилась к местной власти с вопросом по обеспечению сохранности муниципальной собственности 12 ноября 2018 года. Рассмотреть его и дать ответ должен был заместитель главы района – начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений. 8 декабря он уведомил жительницу села, что проверка еще идет и о ее результатах будет сообщено позже. При этом срок рассмотрения обращения не продлевался, а дополнительный ответ женщине так и не поступил.

Прокуратура района посчитала это нарушением Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан России». По данному факту было возбуждено административное дело по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и виновного наказали, сообщили в прокуратуре Вагайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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