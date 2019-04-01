2019-04-01T13:23:02+03:00
Общество

Культура отцовства: тюменских пап научили правильно играть с детьми

Разным игротехникам была посвящена двухдневная конференция
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменским папам рассказали, как правильно играть с детьми. Фото администрации ТюмениТюменским папам рассказали, как правильно играть с детьми. Фото администрации Тюмени
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Отцовское движение в Тюменской области набирает обороты. В минувшие выходные, 30 и 31 марта, в тюменском Музейном комплексе имени Словцова состоялась двухдневная интерактивно-диалоговая конференции «Культура отцовства» в рамках проекта «Отцовский meet-up: культура и безопасность».

Папы и мамы со всего региона, а также гости из Свердловской и Курганской областей в первый день учились создавать игры с детьми, необходимые для обучения, общения и воспитания. Участники прослушали лекцию и прошли тренинг по игротехнике от автора статей и монографий по игровым технологиям Григория Кудашова. Во второй день работала открытая «Отцовская игротека» для всей семьи.

- Проект стал замечательной площадкой для обмена опытом и знаниями, поиска новых идей в деле отцовства. Конференция проходит уже во второй раз и становится доброй традицией. Отцовское движение развивается, объединяя знания, умения и опыт. Не случайно местом проведения конференции выбран музей, где мы вспоминаем историю, ведь для наших прапрадедов культ отцовства был важен всегда, - отметил заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов и поблагодарил организаторов проекта за работу.

Как отметил председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин, безопасность ребенка напрямую связана с понятием «культура».

- Где есть культура, там есть и семейные ценности, точное понимание ответственности. Ведь насколько наши дети защищены духовно и культурно, будет зависеть их будущее, – считает Александр Чехонин. - Особенно радует, что все, кто присутствовал на этом мероприятии, стали активными участниками неформального обсуждения общих проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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