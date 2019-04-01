Тюменская область претендует на проведение Гонки чемпионов

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-01T13:14:05+03:00

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Тюменская область готова принять этап Кубка мира в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов. Решение согласовано с федерацией лыжных гонок России. Об этом, выступая на пресс-конференции на пресс-конференции в рамках чемпионата России по биатлону, сообщил глава региона Александр Моор.

- У Тюменской области богатый опыт проведения спортивных турниров разного масштаба. В силу обстоятельств международные соревнования у нас пока не проводятся, но мы надеемся на положительное решение, - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что тюменская «Жемчужина Сибири» востребована. Центр принимает не только биатлонные турниры, но и соревнования по лыжным гонкам, велоспорту, спортивному ориентированию. На тренировочные сборы приезжают не только местные команды, но и спортсмены из других регионов страны и из-за рубежа.

В свою очередь, вице-президент СБР Виктор Майгуров выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России переживет временные санкции IBU, и полноправное членство в этой международной спортивной организации будет восстановлено.

- С большой долей вероятности наш статус будет восстановлен на внеочередном конгрессе IBU. Его проведение запланировано на сентябрь 2019 года. До конца сезона 2022 года проведение международных соревнований в России не планируется. Но я уверен, что мы можем претендовать, как минимум, на Гонку чемпионов, - пояснил Виктор Майгуров.

Он добавил, что право проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов будет разыгрываться на регулярном конгрессе IBU в 2020 году. Союз биатлонистов России вместе с партнерами из регионов намерен претендовать на эти турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU