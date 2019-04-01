Я в шоке: тюменка рассказала об условиях лечения в инфекционной больнице

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-01T12:49:24+03:00

При этом она отметила, что весь медперсонал - отличный

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"Я в шоке и думала, таких больниц уже не существует". Такой отзыв об инфекционной больнице оставила в социальных сетях одна из тюменок. Молодая мама попала в больницу с 11-месячным малышом и была очень удивлена условиями лечебного учреждения.

- Загремели с 11-месячным ребёнком в инфекционную больницу. Ещё сутки здесь не находимся, а хочется убежать. Не понятно, как в таких условиях должны лечится дети? При чем дети с высокими температурами, - недоумевает горожанка. - Наша палата - это маленькая комната, примерно 2 на 4 метра. Мы лежим вчетвером, то есть четверо взрослых и четверо детей. Кровати у нас одноместные, отдельной кровати для ребёнка нет. Расстояние между кроватями очень маленькое, к примеру поставила сейчас тазик между нами и всё места нет. В палате ужасно душно. Если открыть окно, то детей продует. Дети спать не могут, ревут, им душно и жарко, температура ползёт вверх. А мамы бедные сидят возле кроватей, чтоб не жаться к ребёнку, иначе никак. Антисептиков в коридоре нет вообще. Молочная кухня в другом конце коридора, как ночью бегать смесь делать ребёнку? В общем настоящий дурдом. Я думала таких больниц уже не существует, ведь 21 век, Тюмень - лучший город земли. Позор так издеваться над детишками.

Пост вызвал большой отклик у горожан. За первые 4,5 часа его прочитали 24 тысячи человек. Многие мамы согласны с тюменкой.

- Врагу не пожелаешь с маленьким ребенком туда попасть. Все правильно написано. И ничего не меняется годами. Лежала там с дочкой много лет назад. Такой же дурдом был, - отметила одна из них Елена Б. и с ней согласились более 50 человек.

Еще одна тюменка, Валерия К. назвала больницу "ад на земле".

- Сбежала от туда на следующий день после поступления, - сообщила она.

- Мы с дочкой тоже попали в инфекционную больничку в ночь с 31 декабря на 1 января. Провели там 7 "прекрасных дней"... Ничего. Вытерпеть можно, зато какой стимул быстрее "выздороветь и поехать домой", вы же не на курорт приехали, а вылечиться. А персонал больницы очень хороший, до сих пор их добрым словом вспоминаю, - рассказала Марина К.

К слову, очень многие тюменцы отмечают, что в больнице отличный персонал и лучше так лечиться у хороших врачей, чем в комфорте, но у непрофессионалов.

Горожане также посоветовали взять платную палату, но таких в клинике нет.

- Больница битком, пациенты в коридоре лежат, - пояснила тюменка и добавила, что персонал, действительно, отличный. Видно, что они рады бы помочь, но не могут. В больнице нет нормальных условий. И в этом не врачи виноваты.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения отметили, что каждой больнице заключение о соответствии для оказания медицинских услуг выдает Центр гигиены и эпидемиологии. Это касается и площади помещений, и размещения определенных объектов - их удаленность от палат в соответствии с нормами.

- Для инфекционной больницы очень строгие критерии, - подчеркнули в департаменте. - Очевидно, что вообще нахождение в больнице, особенно когда болеет ребенок - далеко не самое приятное. Но самое главное - это здоровье. Поэтому ради здоровья ребенка надо набраться сил. Когда у малыша температура, очень важно находиться под контролем медиков.

КУДА ЗВОНИТЬ:

В департаменте также напомнили, что вопросы по качеству оказания помощи можно задать заведующей или главному врачу по телефону 508-253.

ИСТОЧНИК KP.RU