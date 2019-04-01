СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-01T12:03:04+03:00

Не внимательный водитель спровоцировал массовую аварию у ТЭЦ-2 в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла накануне, 31 марта, в Тюмени. В районе ТЭЦ-2 столкнулись два "Фольксвагена", "Ауди", "Форд" и "Хонда". Пострадали три человека.

- Авария произошла в 16.20 у дома по улице Федюнинского, 96. Предварительно установлено, что виновным в столкновении стал 26-летний водитель одного из "Фольксвагенов", он не выдержал безопасную дистанцию, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Этот же водитель получил небольшие травмы. Травма лица также у водителя другой машины, у пассажирки третьего авто небольшие ушибы. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались

ИСТОЧНИК KP.RU