2019-04-01T12:03:04+03:00
Происшествия

Не внимательный водитель спровоцировал массовую аварию у ТЭЦ-2 в Тюмени

В столкновении пострадали три человека
Маргарита КАЛИНКИНА
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Не внимательный водитель спровоцировал массовую аварию у ТЭЦ-2 в ТюмениНе внимательный водитель спровоцировал массовую аварию у ТЭЦ-2 в ТюмениФото: Ольга Крыльцова
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Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла накануне, 31 марта, в Тюмени. В районе ТЭЦ-2 столкнулись два "Фольксвагена", "Ауди", "Форд" и "Хонда". Пострадали три человека.

- Авария произошла в 16.20 у дома по улице Федюнинского, 96. Предварительно установлено, что виновным в столкновении стал 26-летний водитель одного из "Фольксвагенов", он не выдержал безопасную дистанцию, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Этот же водитель получил небольшие травмы. Травма лица также у водителя другой машины, у пассажирки третьего авто небольшие ушибы. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались

ИСТОЧНИК KP.RU

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