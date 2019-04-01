2019-04-01T11:33:15+03:00
Происшествия

В тюменской семье день рождения ребенка завершился кровавой драмой

Дядя в больнице, а папа под следствием
Маргарита КАЛИНКИНА
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Кровавой разборкой в узком кругу семьи завершилось празднование дня рождения ребенка. Супруги отмечали очередную годовщину дочери и муж нецензурно выразился в адрес своей жены. Оскорбленная женщина позвонила брату и тот сразу приехал, чтобы заступиться за сестру. В ходе конфликта хозяин дома всадил нож в грудь гостю. Мужчину госпитализировали в больницу, а домой нагрянули полицейские.

Благодаря оперативной работе 29-летний подозреваемого был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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