В семи муниципалитетах Тюменской области ликвидируют более 30 свалок

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-01T11:16:06+03:00

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Более 11 млн рублей выделят на ликвидацию семи несанкционированных свалок, находящихся по 44 адресным ориентирам. Средства на аналогичные цели поступят и в Тобольск, Бердюжский, Вагайский, Юргинский и Аромашевский районы, Голышмановский городской округ. В этих муниципалитетах совокупно предстоит ликвидировать 32 свалки отходов.

Соответствующие решение на заседании президиума регионального правительства озвучил губернатор Александр Моор. Глава региона подписал сразу несколько распоряжений о финансировании из областного бюджета работ по ликвидации стихийных полигонов ТКО, подчеркнув, что в 2019 году всего будет ликвидировано более 450 несанкционированных свалок.

Согласно региональной программе, первыми подлежат ликвидации свалки в районах, где твердые коммунальные отходы должны поступать на мусоросортировочные заводы с 2019 и 2020 годов. По новой системе обращения с отходами региональный оператор должен выстроить работу так, чтобы большая часть собираемого мусора попадала на завод. И только то, что не может стать вторсырьем, накапливалось на существующих полигонах ТБО.

- С этого года при поступлении сигнала свалке, не учтенной в реестре, или обнаружении места скопления мусора инспекторами в ходе рейдов, сведения передадут регоператору. Его задача выяснить собственника земельного участка или кому он передан в пользование, а также обстоятельства появления свалки, - рассказала директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.

ИСТОЧНИК KP.RU