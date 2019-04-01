На железных путях в Тюмени поймали серийного вора и разбойника

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-01T11:15:29+03:00

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На железных путях станции Тюмень полицейские задержали неоднократно судимого за разбой и кражи жителя Сургута. 38-летний мужчина в очередной раз украл крупную сумму денег и направлялся в Санкт-Петербург. Он планировал пересесть на другой поезд в Екатеринбурге, но не успел, стражи порядка перехватили его в Тюмени.

Кражу 185 тысяч рублей мужчина совершил с банковской карты своей знакомой. С 28 на 29 марта горожанка в компании отмечала свой день рождения и несколько раз давала мужчине карту для покупки продуктов. В очередной раз гость с картой ушел и не вернулся. Он перестал отвечать на телефонные звонки, а чуть позже с карты пропали все деньги.

Женщина обратилась в полицию, знакомые предположили, что он мог уехать из Сургута. Транспортные полицейские выяснили, что мужчина, действительно, едет в поезде до Екатеринбурга, а затем отправиться в Санкт-Петербург. Также было установлено, что мужчина едет не один, а с товарищем. Как только поезд прибыл в Тюмень, подозреваемых задержали. Мужчины пытались бежать, но их поймали. При досмотре часть похищенных денег была изъята.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Сургут, где в отношении него возбуждено очередное уголовное дело на основании статьи 158 УК РФ (кража), сообщили в Тюменском Линейном отделе МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU