Тюменцев призывают открыть шлагбаумы для карет скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-01T10:48:13+03:00

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Жителей Тюмени, которые живут в закрытых дворах, призывают позаботиться о свободном проезде карет скорой помощи. На днях одна из бригад долго не могла выехать после вызова из-за закрытого шлагбаума.

Инцидент произошел в 4 часа утра у дома по улице Ростовцева, 10. По телефону, которой был указан на шлагбауме, медикам ответили: «Мы не открываем шлагбаумы, выезжайте, как хотите». К решению проблемы пришлось подключаться старшему врачу оперативного отдела скорой помощи, который дозванивался до диспетчера этой частной фирмы. Спустя 10 минут машину выпустили и бригада сразу отправилась на экстренный вызов.

- Чтобы открыть шлагбаум ушло много времени. Пока дозвонились, пока объяснили, кто мы такие, пока они открыли – все это не в пользу пострадавшего или умирающего человека. При эвакуации опять начинаем созваниваться, чтобы нас выпустили с пациентом, которому срочно нужна операция, - рассказал водитель скорой помощи Игорь Макаров.

Чаще всего медиков вызывают пожилые люди и у них нет ключей от шлагбаума. Доступ имеют только автомобилисты. Беспрепятственно бригады скорой проезжают только там, где стоит будка и дежурит охранник либо открывает сам пациент или его родственники.

- Люди зачастую не осознают, сколько времени и сил приходится тратить, чтобы добраться от въезда во двор к отдаленным подъездам. Здесь надо понимать, что бригада никогда не идет к пациенту налегке — как минимум, в квартиру приходится нести укладку и кардиограф. В случае, если больной в критическом состоянии, медикам приходится брать с собой еще и реанимационное оборудование — аппарат искусственной вентиляции легких и дефибриллятор. К тому же некоторых пациентов приходится транспортировать на носилках — это снова потеря времени, - пояснила руководитель оперативной службы Наталья Пиманкина.

Шлагбаум — это большая ответственность, и она на тех, кто его решил установить. А если он заклинит в самый неподходящий момент и спецтехника не сможет вовремя подъехать к месту вызова?

- Диспетчеры Станции скорой помощи за сутки обрабатывают 800 и более вызовов, их главная задача - оперативно направить бригады на экстренные вызовы, а не заниматься открыванием шлагбаумов. Если граждане решили закрыть двор, то должны позаботиться и о беспрепятственном въезде экстренных служб, - подчеркнули в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU