В тюменской ОКБ № 1 осваивают высокотехнологичную медицину

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-01T10:37:06+03:00

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Тюменская областная клиническая больница № 1 продолжает оснащать свои операционные новейшим оборудованием и расходными материалами. Современная техника позволяет делать операции на сердце без разрезов.

Только за месяц 2019 года в стенах медучреждения врачи выполнили уже три сложнейших операции. Для сравнения, ранее малотравматичные вмешательства на сердце в Тюмени проводились всего 1–2 раза в год. Новый шанс на выздоровление и полноценную жизни получили возрастные пациенты со сложными патологиями сердца и сопутствующими заболеваниями.

Высокотехнологичная медицина позволила отказаться от травматичных вмешательств с искусственным кровообращением. Теперь при замене аортального клапана врачи могут не делать ни одного разреза на грудной клетке, выполняя все манипуляции через введенный в кровеносный сосуд катетер.

Яркий пример тому успешные операции, проведенные в ОКБ № 1, пациентам, которым исполнилось 77, 78 и 79 лет. Все имели целый набор серьезных заболеваний и противопоказания для открытой хирургии.

- Проведенные оперативные вмешательства — транскатетерная имплантация аортального клапана — помогли пациентам с критическим сужением аортального клапана. Сейчас тюменцы активно восстанавливаются с помощью реабилитационных методик, - отметили в пресс-службе ОКБ №1.

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области добавили, что оснащение клиник региона новейшим оборудованием проходит при поддержке областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU