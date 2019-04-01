В Тюмени представлена концепция оформления города ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-01T09:38:42+03:00

Горожанам будут рассказывать о фронтовиках и героях труда

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В Тюмени представлена концепция оформления города в честь Дня Победы. Варианты убранства улиц, скверов, площадей и зданий рассмотрены на коллегии администрации города. В основу украшения положена идея сохранения памяти героев как фронта, так и тыла, единство людей в любви к Родине.

Логотип праздника останется прежним. Традиционно будут украшены гостевые улицы, подъездные пути к местам массовых праздничных мероприятий, маршрут прохождения парада и торжественного шествия.

В городе установят 9 призм с информацией о военных предприятиях Тюмени. Фото администрации Тюмени

На набережной, Цветном бульваре, у научной библиотеки и вдоль улицы Республики установят девять призм с информацией о предприятиях, эвакуированных и работающих во время войны в Тюмени. На 26 остановочных комплексах появится информация о 19 фронтовиках, ставших после войны Героями Социалистического труда.

Разработаны также варианты оформления витрин, входных групп, фасадов зданий. Учтен опыт оформления предприятий прошлого года. Организациям предлагается оформить стенды памяти фотографиями участников Великой Отечественной войны – родственников сотрудников.

В административных округах города в массовых местах планируется разместить информацию о предприятиях, работающих в годы войны в Тюмени.

– Украшение города - важная часть празднования, потому им серьезно занимаются все руководители предприятий независимо от форм собственности, - подчеркнул Кухарук.

Вместе с традиционным украшением в Тюмень поставят новые праздничные конструкции. Фото администрации Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU