Казачьи Луга в Тюмени станут более зелеными

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-01T08:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Дизайн-проект озеленения территории в районе улиц Домостроителей и Казачьи Луга представили жителям Лесобазы. Проект обустройства района формировался на основе пожеланий тюменцев, поэтому они проявили большую заинтересованность в предстоящих работах. На вопросы горожан отвечали глава Тюмени Руслан Кухарук, его заместитель Максим Афанасьев, специалисты управы, депутаты гордумы и проектировщики.

До конца октября здесь проложат тротуары и сделают освещение, разобьют газоны и цветники, установят скамейки, урны, живые изгороди. Рядом с поликлиникой появится парковка и временные стоянки, проезды к скверу, домам и учреждениям.

- Этот проект – продолжение большой работы по созданию комфортной среды. В этом году будет благоустроено три общественных пространства, 52 двора, три сквера. Для нас важно, чтобы по каждому объекту прошли обсуждения с жителями. Практика показала, чем выше вклад людей в благоустройство своего района, тем выше гарантия сохранности благоустройства, – отметил Руслан Кухарук.

ИСТОЧНИК KP.RU