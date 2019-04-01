Тюменский Росреестр проведет в апреле три «прямые» телефонные линии
Три «прямые» телефонные линии проведет тюменский Росреестр в апреле.
Так 11 апреля можно будет узнать все о порядке государственной регистрации прав на линейные сооружения. Об особенностях оформления таких документов расскажет заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Ольга Ядрышникова.
«Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8(3452) 43-28-43.
18 апреля звонков ждут по вопросам, связанным с предоставлением сведений и документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Консультировать будет заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Татьяна Волкова.
«Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 35-37-14.
25 апреля жители Тюменской области могут обращаться по вопросам, связанным с регистрацией сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. На эти вопросы ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Ольга Рожкова.
«Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8(3452) 43-28-43.
ИСТОЧНИК KP.RU