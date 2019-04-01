Тюменский Росреестр проведет в апреле три «прямые» телефонные линии

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-01T08:23:22+03:00

Специалисты будут ждать звонков по четвергам

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Три «прямые» телефонные линии проведет тюменский Росреестр в апреле.

Так 11 апреля можно будет узнать все о порядке государственной регистрации прав на линейные сооружения. Об особенностях оформления таких документов расскажет заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Ольга Ядрышникова.

«Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8(3452) 43-28-43.

18 апреля звонков ждут по вопросам, связанным с предоставлением сведений и документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Консультировать будет заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Татьяна Волкова.

«Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 35-37-14.

25 апреля жители Тюменской области могут обращаться по вопросам, связанным с регистрацией сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. На эти вопросы ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Ольга Рожкова.

«Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8(3452) 43-28-43.

ИСТОЧНИК KP.RU