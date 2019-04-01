СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-01T08:12:13+03:00

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Продавца одного из гипермаркетов Тобольска поймали на краже. 28-летний мужчина стащил вверенные ему видеорегистраторы и антирадары. Технику он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время часть похищенного товара изъята и скоро будет возвращена законному владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU