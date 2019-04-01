СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-01T06:48:49+03:00

Тюменцев приглашают на книжную вечеринку с котиками. Фото приюта "Мурка и Васька" в Тюмени

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Книжная вечеринка с котиками впервые пройдет в Тюмени. Такое мероприятие называют своп. Здесь можно будет поболтать о литературе, обменяться детскими и взрослыми книгами, подружиться с животными.

Своп 6 апреля с 12.00 до 14.00 состоится в котокафе "Мурка и Васька" имени Ирины Карповой на улице Харьковская, 85а. Гостей будут встречать самые разные котики, которых можно гладить, пообщаться с ними и сфотографироваться. Волонтеры котокафе расскажут о жизни приюта и его обитателях.

Детей и взрослых ждет литературный мини-квиз "О книгах и не только" и мастер-класс "Оригами-животные".

Книжный своп проходит при поддержке Детской библиотеки имени Константина Лагунова. Библиотекари подготовили мастер-класс для родителей "Чтение с увлечением: что читать ребенку от 6 до 10 лет".

Кроме того, перед гостями выступит трэвел-блогер Ирина Ангел. Она поделится лайфхаками, как недорого и интересно провести время в путешествии. Преподаватель английского языка и международный волонтер Анна Кокарева даст советы по изучению иностранных языков и расскажет, как быстро адаптироваться к жизни заграницей.

- Это второе мероприятие нашего приюта и библиотеки. Первый Котодень прошел в библиотеке, и после него кошечка Мадам обрела новый дом. Надеемся, что книжный своп поможет пристроить и других питомцев. Сейчас в приюте живут 65 котов и кошек, - отметила руководитель приюта "Мурка и Васька" Татьяна Лобова.

В котокафе можно принести с собой печенье и конфеты для чаепития в дружной компании. Котики будут рады корму и лакомству. Можно также оказать помощь приюту. Список нужд опубликован здесь.

Вход на книжный своп для взрослых - 250 руб, для детей - 150 руб. Собранные средства пойдут на оплату аренды помещения приюта и содержание животных.

Более подробная информация по телефону: 8(3452)35-98-42.

ИСТОЧНИК KP.RU