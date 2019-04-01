СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-01T08:52:58+03:00

Пока заявку можно подать только на первую смену

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В Тюмени начинается онлайн-запись в Отряды мэра. Сегодня, 1 апреля, с 10 часов на главной странице сайта отряды-мэра.рф можно записать своего ребенка на первую смену. Прием документов на нее пройде с 5 по 23 апреля.

Первая смена из десяти рабочих дней пройдет с 3 по 17 июня. Потрудиться на ней смогут 1200 несовершеннолетних. Рабочий день подростков будет длиться с 9 до 12 часов. Заработная плата составит 4 489,57 рублей.

Вторая смена пройдет с 1 по 12 июля, прием документов на нее состоится с 14 по 27 мая. Трудовой опыт получат 1 300 подростков. зарплата составит 3 708,78 рублей.

Третья (пять рабочих дней) пройдет с 23 по 29 июля, на ней 800 подростков смогут заработать 1 854,39 рублей. Прием документов запланирован с 7 по 17 июня.

Четвертая (десять рабочих дней) пройдет с 5 по 16 августа, зарплата составит 3 877,36 рублей. Прием документов пройдет с 3 по 12 июля. В завершающую смену трудиться будут 900 «муравьев».

Всего за лето 2019 года получить трудовой опыт смогут 4 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Ребятам, желающим попасть в творческие бригады «Кураж» (специальность – артист) и пресс-центр «Спектр-М» (помощники корреспондента, ассистента тележурналистского комплекса, монтажера, оператора видеозаписи, фотокорреспондента, оператора электронного набора и верстки), перед тем как подавать документы, необходимо пройти собеседование у кураторов направлений. Сделать это нужно уже сейчас!

В творческую бригаду «Кураж» отбор проходит в МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» (ул. 50 лет Октября, 46, каб. 12) по будням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Куратор – Артем Харченко, телефон 51-79-61.

Собеседования в пресс-центр «Спектр-М» проводятся в ЦРТДиЮ «Грант» (ул. Профсоюзная, 52) по будням (кроме среды) с 9.00 до 17.00. Куратор – Александр Тихонов, телефон 68-53-21.

Также необходимо пройти отбор тем, кто хочет поработать помощником культорганизатора детских внешкольных учреждений. Обязательное условие для трудоустройства на эту специальность – знание иностранного языка. Куратор – Елена Кокорина, телефон 63-84-84 (доб. 317).

Возможность дополнительно заработать представится и тем, кто постарше: студентам и работающей молодежи от 18 лет. Юношам и девушкам, желающим присоединиться к «муравьям», предлагаются вакансии руководителя бригады. Сроки подачи документов те же, что и для подростков.

Со списком документов, необходимых для трудоустройства, и представленными направлениями деятельности можно ознакомиться на сайте отряды-мэра.рф в разделах «Документы для оформления» и «Об отрядах мэра». На момент трудоустройства должен быть готов полный пакет документов.

Телефон для более подробной информации 51-79-51.

ИСТОЧНИК KP.RU