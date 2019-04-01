На двух улицах в Тюмени транспорту запретили останавливаться

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-01T05:25:00+03:00

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На улицах Орджоникидзе и Клары Цеткин в Тюмени с 1 апреля частично запрещена стоянка и остановка автомобилей. В частности, на улице Орджоникидзе по четной стороне теперь запрещено останавливаться на участке от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Ленина. На улице Клары Цеткин - от здания № 59/1 до здания № 39.

Как пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения введены для упорядочения парковки автомобилей и повышения пропускной способности улиц. Уже сегодня места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена». Водителей просят обращать на них внимание и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU