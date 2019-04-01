Погода 1 апреля в Тюмени: пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 03:41 2019-04-01T03:41:08+03:00

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Понедельник, 1 апреля, в Тюменской области будет облачным и теплым. Местами пройдет небольшой дождик. Температура воздуха днем в регионе ожидается +3 +6 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске утром опять выпадет небольшой снег. Днем будет без осадков, а вечером пойдет небольшой дождик. Температура воздуха в течение суток уже не опустится ниже 0 градусов, днем потеплеет до +5, вечером +4, ночью +2. Юго-западный ветер до 6 м/с. Влажность воздуха 69-80%.

В Тобольске дождь со снегом будут с утра до ночи. Температура воздуха поднимется до +2 +3 градусов, но ощущаться будет как при -2. Юго-западный ветер 5,3 м/с. В Ишиме ясно, до +6 и западный ветер до 6 м/с.

Сегодня отмечается Международный день птиц, но абсолютно всем 1 апреля известен как День дураков или день смеха. Еще в 18 веке англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях, поэтому подшучивают друг над другом практически по всему миру.

В народном календаре день назван Грязной Дарью. К этому дню уже сходил снег и везде становится, мягко говоря, не очень чисто.

Существовали приметы: если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге.

Как ни странно, именно на Грязную Дарью было принято белить холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее. А от утреннего мороза — мягче.

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Его нужно было угощать хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением.

ИСТОЧНИК KP.RU