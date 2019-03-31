Тюменским детям из «Родника» с помощью врачи помогают дышать

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-31T18:04:30+03:00

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Ингаляционная терапия широко применяется в тюменском реабилитационном центре «Родник». Метод действенный при лечении органов дыхания как для детей, так и для взрослых.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в последний заезд многим из 138 отдыхающих здесь детей она помогла избавиться от последствий респираторных заболеваний.

В последнее время в «Роднике» применяется методика ингаляций с физиологическим раствором в течение пяти дней после поступления ребенка. Эта профилактическая мера особенно эффективна для часто болеющих детей и позволяет не допустить, чтобы ребята заболели ОРЗ в период реабилитации.

Добавим, что специалисты «Родника» проводят ингаляции с помощью ультразвукового ингалятора и небулайзера. Лечение назначается врачом-физиотерапевтом и врачом-педиатром детям с заболеваниями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. Незаменим этот вид лечения при бронхиальной астме.

ИСТОЧНИК KP.RU