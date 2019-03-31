2019-03-31T18:04:30+03:00
Общество

Тюменским детям из «Родника» с помощью врачи помогают дышать

Лечение незаменимо при бронхиальной астме
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ингаляционная терапия широко применяется в тюменском реабилитационном центре «Родник». Метод действенный при лечении органов дыхания как для детей, так и для взрослых.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в последний заезд многим из 138 отдыхающих здесь детей она помогла избавиться от последствий респираторных заболеваний.

В последнее время в «Роднике» применяется методика ингаляций с физиологическим раствором в течение пяти дней после поступления ребенка. Эта профилактическая мера особенно эффективна для часто болеющих детей и позволяет не допустить, чтобы ребята заболели ОРЗ в период реабилитации.

Добавим, что специалисты «Родника» проводят ингаляции с помощью ультразвукового ингалятора и небулайзера. Лечение назначается врачом-физиотерапевтом и врачом-педиатром детям с заболеваниями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. Незаменим этот вид лечения при бронхиальной астме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские школьники рассказали в соцсетях о проблемах, которые желают решить
Подростки Ялуторовска и Голышманово сыграют в театральной постановке
Выпускники ТВВИКУ разминируют территории Сирии
В Тюменской области выпустят книгу об актёрах
Тюменская область претендует на проведение Гонки чемпионов в 2020 году
Выпускники тюменских школ досрочно сдали первые экзамены ЕГЭ
У тюменских сообществ появились наставники
Тюменские педагоги победили на всероссийском конкурсе
Тобольские школьники готовят к 9 мая макеты самолётов
Продавец из соцсети выманил у тюменки шесть тысяч рублей
Тюменцы - победители грантов Фонда Владимира Потанина
Тюменские активисты приняли участие в работе “Школы региональных экспертов” в Санкт-Петербурге
Тюменские косметологи представили авторскую технику инъецирования на форуме в Москве
Погода в Тюмени 31 марта: мокрый снег и сильный ветер
На «Большой перемене» тюменские школьники устроили научный стендап
В тюменской ОКБ №1 внедряют высокотехнологичную медицину
«Точку возврата» открыли в региональном центре «Семья» в Тюмени
Тобольские школьники сойдутся в битве проектов
Тюменцам рассказали, куда сдать лампочки и батарейки
Открытие участка дороги по улицы Одесская в Тюмени переносится
В Тюмени снимают фильм о поэтическом мире Тобольска
Тюменка с ножом напала на шумного соседа
Красавицы конкурса «Мисс студенчество ТюмГМУ» расскажут о себе тюменцам в прямом эфире