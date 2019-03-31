Тюменским детям из «Родника» с помощью врачи помогают дышать
Ингаляционная терапия широко применяется в тюменском реабилитационном центре «Родник». Метод действенный при лечении органов дыхания как для детей, так и для взрослых.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в последний заезд многим из 138 отдыхающих здесь детей она помогла избавиться от последствий респираторных заболеваний.
В последнее время в «Роднике» применяется методика ингаляций с физиологическим раствором в течение пяти дней после поступления ребенка. Эта профилактическая мера особенно эффективна для часто болеющих детей и позволяет не допустить, чтобы ребята заболели ОРЗ в период реабилитации.
Добавим, что специалисты «Родника» проводят ингаляции с помощью ультразвукового ингалятора и небулайзера. Лечение назначается врачом-физиотерапевтом и врачом-педиатром детям с заболеваниями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. Незаменим этот вид лечения при бронхиальной астме.
ИСТОЧНИК KP.RU