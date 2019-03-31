СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-31T17:07:30+03:00

Тюменские школьники рассказали в соцсетях о проблемах, которые желают решить. Фото группы "Ребячья Республика г.Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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Сборы финалистов региональной части Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» прошли в центре «Ребячья республика» под Тюменью с 22 по 27 марта.

Школьники-изобретатели и исследователи доработали и публично защитили свои проекты перед членами жюри – специалистами научных и производственных компаний, бизнес-организаций, государственных учреждений.

По словам организаторов проекта, из более чем 1000 участников на региональный этап вышли 45 школьников, которые смогли презентовать свои разработки не только экспертам из Тюмени, но и из других регионов России, назначенных образовательным центром «Сириус».

В преддверии защиты ребята получали обратную связь по своим проектам, публикуя в социальных сетях информацию о проблемах, которые хотят решить.

На очной защите 28 марта школьники представили 34 проекта: системную дозарядку беспилотников, переработку пищевых отходов, решение проблемы закисления Мирового океана, разработку портативного электрогенератора, предотвращение обледенения лопастей ветрогенераторов, использующихся в Тюменской области, биоритмическое освещение для школ и детских садов, утилизацию снега, топливо будущего, восточный чай в Ялуторовске, революционные фермы и другие.

По итогам регионального конкурса лучшие из лучших попадут в региональную базу талантливых детей и молодежи и смогут побороться за участие в программе «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус» (г.Сочи), получат до 5000 дополнительных бонусов на индивидуальную бонусную карту (https://www.bonus-utmn.ru/), путевку на инженерно-проектную школу «РАЦИО», сообщает «Аиф-Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU