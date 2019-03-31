СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-31T16:06:04+03:00

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Молодежный театральный центр «Космос» запустил этой весной проект «Театр без границ». Режиссеры, хореографы и театроведы проводят бесплатные театральные мастер-классы для подростков и их творческих педагогов в городах и селах Тюменской области.

Так подростки Ялуторовска и Голышманово сыграют в театральной постановке сыграют в театральной поставке в середине апреля.

Организаторы проекта в каждом муниципалитете по три дня проводят мастер-классы. Сейчас творческие интенсивы прошли уже в Каскаре и Ембаево. Их участниками стали около 60 подростков и педагогов. Все они получили сертификаты о прохождении театральных мастер-классов и готовят представление.

Отметим, что организаторы готовят программу под запрос участников в конкретном городе или селе. Так в Ембаево был сделан упор на документальный театр. Подростки разбились на две группы и готовили эскизы, используя две разные техники, — рассказ своей личной истории и сбор свидетельских показаний.

Для тех, кто хочет стать участником проекта, следует звонить в молодежный театральный центр «Космос»: 51-38-51, и оставлять свои контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU